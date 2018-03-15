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Доба в АТО: бойовики двічі обстріляли позиції військових на Донбасі

Постраждалих серед військовослужбовців немає
З початку доби на Донбасі зафіксовано два обстріли позицій української армії з боку бойовиків.
Доба в АТО: бойовики двічі обстріляли позиції військових на Донбасі Фото: Укрінформ

"Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують здійснювати обстріли позицій українських захисників, зриваючи домовленості про повне припинення вогню", - повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції.

На Луганському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по укріпленнях ЗСУ в районі населеного пункту Луганське.

На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів били по опорних пунктах захисників Водяного.

В результаті обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав.

Нагадаємо, що в Україні з початку проведення Антитерористичної операції на Донбасі загинули 232 учасника добровольчого руху.

 

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15 03 2018 19:56
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