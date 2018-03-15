CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ початку доби на Донбасі зафіксовано два обстріли позицій української армії з боку бойовиків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба в АТО: бойовики двічі обстріляли позиції військових на Донбасі
Постраждалих серед військовослужбовців немає
Фото: Укрінформ
"Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують здійснювати обстріли позицій українських захисників, зриваючи домовленості про повне припинення вогню", - повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції.
На Луганському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь по укріпленнях ЗСУ в районі населеного пункту Луганське.
На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів били по опорних пунктах захисників Водяного.
В результаті обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав.
Нагадаємо, що в Україні з початку проведення Антитерористичної операції на Донбасі загинули 232 учасника добровольчого руху.
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15 03 2018 19:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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