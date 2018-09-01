Доба в АТО: Бойовики двічі порушили перемир'я на Донбасі
"Не дивлячись на досягнуті домовленості про перемир'я, російсько-окупаційні угруповання не змогли повною мірою забезпечити режим тиші", - повідомляє прес-центр Штабу антитерористичної операції.
На Луганському напрямку в обідній час бойовики прицільно обстріляли позиції військових з піхотного озброєння. Зокрема, захисників Луганського з тимчасово окупованої Калинівки терористи обстріляли з гранатометів.
На Донецькому напрямку з непідконтрольного Україні Сосновського бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів калібру 82-мм по захисниках Павлополя.
Нагадаємо, за минулу добу, 8 січня, бойовики шість разів порушили перемир'я – троє військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень.
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