Доба в АТО: Бойовики двічі порушили перемир'я на Донбасі

Військовослужбовці у відповідь вогонь не відкривали

З початку доби бойовики двічі порушили "різдвяне" перемир'я на Донбасі. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

"Не дивлячись на досягнуті домовленості про перемир'я, російсько-окупаційні угруповання не змогли повною мірою забезпечити режим тиші", - повідомляє прес-центр Штабу антитерористичної операції.

На Луганському напрямку в обідній час бойовики прицільно обстріляли позиції військових з піхотного озброєння. Зокрема, захисників Луганського з тимчасово окупованої Калинівки терористи обстріляли з гранатометів.

На Донецькому напрямку з непідконтрольного Україні Сосновського бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів калібру 82-мм по захисниках Павлополя.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 січня, бойовики шість разів порушили перемир'я – троє військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень.