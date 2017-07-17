Доба в АТО: бойовики гатять з мінометів, гранатометів та БТРів
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"За минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир'я. У відповідь сили АТО 4 рази відкривали вогонь", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, хоча вдень незаконні збройні формування не обстрілювали українські позиції, після 18 години ворог все ж продовжив провокації.
На Маріупольському напрямку з гранатометів бойовики били по наших опорних пунктах у Водяному та Широкиному. З 20.40 і майже упродовж 2 годин ворог із 120 та 82 міліметрових мінометів, БТРів, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював підрозділи сил АТО в районі селища Гнутово. Приблизно у цей же час злочинці били по українських захисниках у Талаківці. Тут, внаслідок цього обстрілу, один наш військовий отримав осколкове поранення. Крім того, наприкінці доби бойовики випустили 13 мін калібру 82 міліметри по Красногорівці.
На Луганському напрямку, ввечері, бандформування з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Новозванівку, Троїцьке, Новоолександрівку та Донець.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО незаконні збройні формування 26 разів порушували перемир’я. Один український військовий загинув внаслідок підриву на міні, ще один отримав поранення.
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