Доба в АТО: бойовики гатять з мінометів, гранатометів та БТРів

На Маріупольському напрямку з гранатометів бойовики били по наших опорних пунктах у Водяному та Широкиному

За минулу добу бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир'я. У відповідь сили АТО 4 рази відкривали вогонь", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, хоча вдень незаконні збройні формування не обстрілювали українські позиції, після 18 години ворог все ж продовжив провокації.

На Маріупольському напрямку з гранатометів бойовики били по наших опорних пунктах у Водяному та Широкиному. З 20.40 і майже упродовж 2 годин ворог із 120 та 82 міліметрових мінометів, БТРів, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював підрозділи сил АТО в районі селища Гнутово. Приблизно у цей же час злочинці били по українських захисниках у Талаківці. Тут, внаслідок цього обстрілу, один наш військовий отримав осколкове поранення. Крім того, наприкінці доби бойовики випустили 13 мін калібру 82 міліметри по Красногорівці.

На Луганському напрямку, ввечері, бандформування з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Новозванівку, Троїцьке, Новоолександрівку та Донець.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО незаконні збройні формування 26 разів порушували перемир’я. Один український військовий загинув внаслідок підриву на міні, ще один отримав поранення.