Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Доба в АТО: бойовики на Донбасі гатили з БТР та мінометів

Упродовж доби втрат серед українських військовиків у зоні АТО немає
На Донбасі 16 травня бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, втрат серед українських бійців немає.
Доба в АТО: бойовики на Донбасі гатили з БТР та мінометів Фото: zn.ua

На Приморському напрямку окупанти обстрілювали сили АТО в районі Павлополя, Широкиного, Водяного з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Чермалика бойовики били з великокаліберного кулемету.

По позиціях ЗСУ біля Красногорівки вели вогонь з мінометів калібру 82 мм. Опорні пункти поблизу Новотроїцького обстрілював ворожий снайпер, - повідомляє"> прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку терористи з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали околиці Авдіївки. З передмістя тимчасово окупованої Горлівки бойовики били в бік ЗСУ в районі Зайцевого з озброєння БТР, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку бойовики ще зранку обстріляли українських захисників в районі селища Жовтого з 120-мм мінометів, а позиції біля Лопаскиного - з станкового протитанкового гранатомету.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України в зоні проведення АТО. Внаслідок бойових дій поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2017 20:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.