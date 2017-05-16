Доба в АТО: бойовики на Донбасі гатили з БТР та мінометів
На Приморському напрямку окупанти обстрілювали сили АТО в районі Павлополя, Широкиного, Водяного з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Чермалика бойовики били з великокаліберного кулемету.
По позиціях ЗСУ біля Красногорівки вели вогонь з мінометів калібру 82 мм. Опорні пункти поблизу Новотроїцького обстрілював ворожий снайпер, - повідомляєштабу АТО.
На Донецькому напрямку терористи з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали околиці Авдіївки. З передмістя тимчасово окупованої Горлівки бойовики били в бік ЗСУ в районі Зайцевого з озброєння БТР, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
На Луганському напрямку бойовики ще зранку обстріляли українських захисників в районі селища Жовтого з 120-мм мінометів, а позиції біля Лопаскиного - з станкового протитанкового гранатомету.
Нагадаємо, за минулу добу бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України в зоні проведення АТО. Внаслідок бойових дій поранення отримали двоє українських військовослужбовців.
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