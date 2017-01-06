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Доба в АТО: бойовики обстріляли позиці ЗСУ дев'ять разів

Приморський напрямок "лідирує" за кількістю обстрілів
Бойовики на Донбасі, незважаючи на досягнуті раніше домовленості про припинення вогню, від початку доби станом на 18:00 9 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців.
Доба в АТО: бойовики обстріляли позиці ЗСУ дев Фото: mediarnbo.org

На щастя, день для ЗСУ минув без втрат. Один обстріл ворог здійснив із забороненого озброєння, наголосили у штабі.

"Приморський напрямок. На цій ділянці фронту зафіксовано найбільше порушень бандформуваннями умов незастосування зброї. Так, вже близько другої години ночі воїнів ЗС України в районі Павлополя обстріляв ворожий снайпер. Протягом дня снайпери противника також вели вогонь у районі Водяного і Мар'їнки. А наші опорні пункти поблизу Чермалика противник двічі обстріляв з мінометів, зокрема заборонених мінськими домовленостями калібру 120 мм. Крім того, біля Широкиного бандити ще до світанку відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Три факти порушення "режиму тиші" зафіксовано на луганському напрямку: із гранатометів і стрілецької зброї було обстріляно позиції ЗСУ в районі Малинового.

На донецькому напрямку обстрілів сьогодні не було.

За минулу добу проросійські бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі.

За тиждень у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій постраждали 9 мирних жителів.

 

 

 

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01 06 2017 19:36
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