Доба в АТО: бойовики обстріляли позиці ЗСУ дев'ять разів
На щастя, день для ЗСУ минув без втрат. Один обстріл ворог здійснив із забороненого озброєння, наголосили у штабі.
"Приморський напрямок. На цій ділянці фронту зафіксовано найбільше порушень бандформуваннями умов незастосування зброї. Так, вже близько другої години ночі воїнів ЗС України в районі Павлополя обстріляв ворожий снайпер. Протягом дня снайпери противника також вели вогонь у районі Водяного і Мар'їнки. А наші опорні пункти поблизу Чермалика противник двічі обстріляв з мінометів, зокрема заборонених мінськими домовленостями калібру 120 мм. Крім того, біля Широкиного бандити ще до світанку відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета", - повідомляє прес-центр штабу АТО.
Три факти порушення "режиму тиші" зафіксовано на луганському напрямку: із гранатометів і стрілецької зброї було обстріляно позиції ЗСУ в районі Малинового.
На донецькому напрямку обстрілів сьогодні не було.
За минулу добу проросійські бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі.
За тиждень у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій постраждали 9 мирних жителів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа