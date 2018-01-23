Доба в АТО: бойовики шість разів порушили режим тиші
Сепаратисти продовжували застосовувати міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські домовленості, не лише по позиціях ЗСУ, але й у бік ними ж окупованого прифронтового населеного пункту, повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів по наших опорних пунктах у районі Троїцького. Неодноразово з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, а також гранатометів агресор обстрілював оборонні укріплення Збройних Сил України неподалік Луганського.
На Донецькому напрямку бойовики застосували міномети калібру 82-мм по позиціях довкола Новотроїцького. Тут же, з метою провокаційних звинувачень сил АТО, вони вели мінометний вогонь почергово у бік наших опорних пунктів та по інфраструктурі тимчасово непідконтрольного українській владі Докучаївська.
Загалом, минулої доби, противник 6 разів порушив режим тиші. Внаслідок ворожого мінометного обстрілу загинув 1 військовослужбовець Збройних Сил України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа