Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Доба в АТО: бойовики шість разів порушили режим тиші

Загинув один військовий ЗСУ
Друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17.30, пройшла без порушення режиму припинення вогню. Натомість, вчора вдень, спостерігалася вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ.
Доба в АТО: бойовики шість разів порушили режим тиші Фото: MIL.IN.UA

Сепаратисти продовжували застосовувати міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські домовленості, не лише по позиціях ЗСУ, але й у бік ними ж окупованого прифронтового населеного пункту, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів по наших опорних пунктах у районі Троїцького. Неодноразово з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, а також гранатометів агресор обстрілював оборонні укріплення Збройних Сил України неподалік Луганського.

На Донецькому напрямку бойовики застосували міномети калібру 82-мм по позиціях довкола Новотроїцького. Тут же, з метою провокаційних звинувачень сил АТО, вони вели мінометний вогонь почергово у бік наших опорних пунктів та по інфраструктурі тимчасово непідконтрольного українській владі Докучаївська.

Загалом, минулої доби, противник 6 разів порушив режим тиші. Внаслідок ворожого мінометного обстрілу загинув 1 військовослужбовець Збройних Сил України.

Нагадаємо, у зоні АТО внаслідок мінометного обстрілу загинув військовий ЗСУ.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 01 2018 08:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.