Доба в АТО: бойовики здійснили 112 обстрілів, чотири українських військових загинули
На Маріупольському напрямку за позиціями українських військ у Лебединського, Широкиного, Гнутового і Водяного ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та артилерійських установок калібру 122 мм. Опорні пункти неподалік Талаковки і Чермалыка потрапили під вогонь мінометів калібру 120 мм. По укріплень у Мар'їнки і Красногорівки російські окупанти вели вогонь з гранатометів і мінометів калібру 82 і 120 мм, а згодом застосували потужні артилерійські системи калібру 122 і 152 мм, - повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку ворог здійснив 10 обстрілу позиції ВСУ поблизу Авдіївки з важкого озброєння, танків та мінометів калібру 120 мм. Під обстріл потрапив мікрорайон Старої Авдіївки. Зміцнення у Досвідченого і Новгородського ворог накрив вогнем з мінометів калібру 82 мм, а неподалік Луганського з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів, БМП і СПГ. У Верхньоторецької і Невельського по позиціях сил АТО вели вогонь міномети.
На Луганщині російські окупанти били з мінометів та СПГ в районі Новозвановкм, Славного і Катеринівки.
Нагадаємо, 17 березня в зоні проведення АТО біля населеного пункту Лобачеве Луганській області загинули два українських військовослужбовців, ще четверо були поранені.
Варто відзначити, що на Луганщині загинув 18-річний герой, уродженець села Бортники Жидачівського району Володимир Князев.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків