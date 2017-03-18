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Доба в АТО: бойовики здійснили 112 обстрілів, чотири українських військових загинули

Ще троє бійців ЗСУ отримали поранення
За добу бойовики 112 раз обстріляли позиції ЗСУ, в результаті загинули четверо військовослужбовців і ще троє отримали поранення.
Доба в АТО: бойовики здійснили 112 обстрілів, чотири українських військових загинули Фото:rbc.ua

На Маріупольському напрямку за позиціями українських військ у Лебединського, Широкиного, Гнутового і Водяного ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм та артилерійських установок калібру 122 мм. Опорні пункти неподалік Талаковки і Чермалыка потрапили під вогонь мінометів калібру 120 мм. По укріплень у Мар'їнки і Красногорівки російські окупанти вели вогонь з гранатометів і мінометів калібру 82 і 120 мм, а згодом застосували потужні артилерійські системи калібру 122 і 152 мм, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку ворог здійснив 10 обстрілу позиції ВСУ поблизу Авдіївки з важкого озброєння, танків та мінометів калібру 120 мм. Під обстріл потрапив мікрорайон Старої Авдіївки. Зміцнення у Досвідченого і Новгородського ворог накрив вогнем з мінометів калібру 82 мм, а неподалік Луганського з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів, БМП і СПГ. У Верхньоторецької і Невельського по позиціях сил АТО вели вогонь міномети.

На Луганщині російські окупанти били з мінометів та СПГ в районі Новозвановкм, Славного і Катеринівки.

Нагадаємо, 17 березня в зоні проведення АТО біля населеного пункту Лобачеве Луганській області загинули два українських військовослужбовців, ще четверо були поранені.

Варто відзначити, що на Луганщині загинув 18-річний герой, уродженець села Бортники Жидачівського району Володимир Князев.

 

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18 03 2017 10:21
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