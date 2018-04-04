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Доба в АТО: Бойовики здійснили 24 обстріли, поранивши одного бійця ЗСУ

Військового доставили до лікувального закладу і надали необхідну медичну допомогу
Минулої доби російсько-окупаційні війська порушили "великоднє перемир’я" здійснивши 24 обстріли позицій українських захисників. Унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення.
Доба в АТО: Бойовики здійснили 24 обстріли, поранивши одного бійця ЗСУ Фото: Олександр Матяш

Зокрема на донецькому напрямку з 82-мм міномету обстріляні захисники Опитного, а з гранатометів – неодноразово оборонці Авдіївки, Пісків, Водяного, а також Харчовика, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Вогонь зі снайперської та стрілецької зброї вівся поблизу Широкиного, Водяного та Шахти Бутівка, а великокаліберні кулемети  противник застосував неподалік Кам’янки, Павлополя та Мар’їнки.

Також зі стрілецької зброї обстріляні позиції ЗСУ в районі Красногорівки, Мар’їнки, Авдіївки, Невельського та Павлополя. 

На Луганському напрямку з 82-мм мінометів бойовики вели вогонь по укріпленнях ЗСУ поблизу Луганського, а з гранатометів – в районі населеного пункту Новоолександрівка.

Нагадаємо, військовослужбовця одного з підрозділів Антитерористичної операції, який зник 29 березня з військової частини на Донбасі, знайдено мертвим.

 
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04 04 2018 08:34
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