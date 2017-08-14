Доба в АТО: 25 обстрілів, двоє українських військових поранені

У відповідь майже на кожен обстріл терористів сили АТО відкривали вогонь

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 25 разів відкривали вогонь, в результаті двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Найбільш гаряча обстановка склалася на Донецькому напрямку в районі Авдіївської промзони.

"Тут, з 18 години і до опівночі, бойовики практично не припиняли обстріли наших опорних пунктів з мінометів різних калібрів, гранатометів, стрілецької зброї. У результаті одного з таких обстрілів отримав поранення один український боєць. Також,, ввечері, під ворожим вогнем опинились наші укріплення неподалік Новоселівки, Верхньоторецького, Невельського, Луганського", - повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

У відповідь майже на кожен обстріл терористів сили АТО відкривали вогонь.

На Луганському напрямку бойовики сконцентрували вогневу активність біля Кримського. Тільки за вечір і ніч сепаратисти 5 разів обстрілювали українські позиції поблизу цього селища з 120 мм міномета і гранатометів різних систем.

На Маріупольському напрямку ввечері бойовики відкривали вогонь в районі селищ Водяне і Широкине.

Раніше iPress.ua повідомляв, що озброєний чоловік на мосту в Станиці Луганській погрожував розстрілом членам СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на сході України 283 поранених серед мирного населення, 62 загиблих.

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала збільшення кількості вибухів у зоні АТО у 3-7 разів протягом лише одного дня.