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Доба в АТО: бойовики знову порушили перемир'я

Унаслідок ворожого обстрілу один український захисник зазнав поранення
За минулу добу, 19 березня, зафіксовано 1 обстріл опорних пунктів сил ЗСУ на Донецькому напрямку.
Доба в АТО: бойовики знову порушили перемир Фото:unian

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зі стрілецької зброї агресор вів вогонь по укріпленнях українських захисників поблизу Новогригорівки.

"Унаслідок ворожого обстрілу один український захисник зазнав поранення. Його доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу", - наголосили у штабі.

На Луганському напрямку режиму всеохоплюючого припинення вогню ворог дотримувався у повній мірі.

Нагадаємо, що минулої доби агресор здійснив два обстріли укріплень Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав бойову травму.

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20 03 2018 06:51
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