Доба в АТО: четверо українських військових отримали поранення
"Російсько-терористичні бандформування 46 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. Все частіше бойовики застосовують заборонені Мінськими угодами зразки озброєння. Зокрема, суттєве загострення відмічається на Луганському напрямку", - повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
У штабі повідомляють, що на приморському напрямку найнапруженішою ситуація - в районі Чермалика.
"Там по наших опорних пунктах противник неодноразово відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, а під вечір застосував і РСЗВ "Град". Також неспокійно було поблизу Водяного, де бойовики били з гранатометів та стрілецької зброї. Українських захисників неподалік Гнутового обстрілював ворожий снайпер", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у селищі Верхньоторецьке Донецької області внаслідок вибуху снаряду отримав осколкове поранення мирний мешканець.
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