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Доба в АТО: четверо українських військових отримали поранення і травми

Бойовики 37 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України.
Доба в АТО: четверо українських військових отримали поранення і травми Фото: facebook.com/ato.news

З початку доби зафіксовано 37 обстрілів, у результаті троє бійців отримали поранення і один - бойову травму, - повідомляє прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку "найгарячіше" було в районі Луганського, де бойовики застосували артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП, гранатомети і великокаліберні кулемети. З мінометів калібру 120 мм і 82 мм вони обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Троїцького, а біля Кам'янки били з мінометів калібру 82 мм. По опорних пунктах бійців АТО в районі Авдіївки стріляли з танка, а в районі Опитного - з озброєння БМП. Захисників Невельського обстрілювали з великокаліберних кулеметів.

На Маріупольському напрямку з міномета калібру 82 мм та озброєння БМП бойовики обстрілювали позиції військових в районі Мар'їнки. Обстріли з озброєння БМП зафіксовані біля Широкиного, а поблизу Новотроїцького активізувалися ворожі снайпери.

На Луганському напрямку терористи з мінометів калібру 120 мм обстріляли опорні пункти ЗСУ поблизу Троїцького, а з мінометів калібру 82 мм - позиції у Новоолександрівці. Гранатомети різних систем застосовувалися біля Станиці Луганської, Валуйського, Троїцького, Попасної і Новозванівки.

"Щоб придушити вогневу активність противника українські військовослужбовці відкривали вогонь", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко дав доручення Генштабу Збройних сил України та Міноборони про припинення вогню в зоні АТО на Донбасі з 1 квітня.

Зазначимо, Міністр оборони Степан Полторак 30 березня повідомив, що ЗСУ готові до перемир’я, але якщо режим не буде виконуватися, будуть вжиті відповідні адекватні заходи, щоб не допустити захоплення українських територій, нових позицій і загроз життю українських військових.

 
 

 

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30 03 2017 19:45
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