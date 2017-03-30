Доба в АТО: четверо українських військових отримали поранення і травми

Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України.

З початку доби зафіксовано 37 обстрілів, у результаті троє бійців отримали поранення і один - бойову травму, - повідомляє прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку "найгарячіше" було в районі Луганського, де бойовики застосували артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм, озброєння БМП, гранатомети і великокаліберні кулемети. З мінометів калібру 120 мм і 82 мм вони обстрілювали позиції ЗСУ поблизу Троїцького, а біля Кам'янки били з мінометів калібру 82 мм. По опорних пунктах бійців АТО в районі Авдіївки стріляли з танка, а в районі Опитного - з озброєння БМП. Захисників Невельського обстрілювали з великокаліберних кулеметів.

На Маріупольському напрямку з міномета калібру 82 мм та озброєння БМП бойовики обстрілювали позиції військових в районі Мар'їнки. Обстріли з озброєння БМП зафіксовані біля Широкиного, а поблизу Новотроїцького активізувалися ворожі снайпери.

На Луганському напрямку терористи з мінометів калібру 120 мм обстріляли опорні пункти ЗСУ поблизу Троїцького, а з мінометів калібру 82 мм - позиції у Новоолександрівці. Гранатомети різних систем застосовувалися біля Станиці Луганської, Валуйського, Троїцького, Попасної і Новозванівки.

"Щоб придушити вогневу активність противника українські військовослужбовці відкривали вогонь", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко дав доручення Генштабу Збройних сил України та Міноборони про припинення вогню в зоні АТО на Донбасі з 1 квітня.