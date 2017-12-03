Доба в АТО: двоє українських військових загинули в результаті бойового зіткнення з ворожою ДРГ

Ситуація в зоні проведення АТО залишається не спокійною, але контрольованою ЗС України.

За минулу добу російсько-терористичні війська 75 разів обстріляли позиції українських захисників, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку під вогнем артилерійських систем великого калібру опинились позиції неподалік Миколаївки, а під мінометним вогнем Славне, Гнутове, Павлопіль та Березове. Зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем ворог бив по захисниках Широкиного, Водяного, Талаківки та Красногорівки. А по Марїнки з озброєння БМП та танку.

На Донецькому напрямку під мінометним вогнем російських окупантів опинились укріплення сил АТО поруч шахти Бутівка, Луганського та Невельського. По позиціях в районі Авдіївки ворог вів вогонь з кулеметів, гранатометів, мінометів, а згодом до обстрілів долучив танк.

На Луганщині під вогнем мінометів опинились позиції поруч Катеринівки, Богуславського, Новоолексіївки, Попасної, а стрілецької зброї та кулеметів – Валуйське.

На Маріупольському напрямку в результаті бойового зіткнення з ворожою ДРГ загинуло 2 українських захисників.

Нагадаємо, що 11 березня в зоні АТО зафіксовано 39 обстрілів позицій Збройних Сил України. Зокрема, бойовики обстріляли Авдіївку та шахту Бутівку.