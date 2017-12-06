Доба в АТО: двоє українських вояків загинули, чотирьох поранено

Минулої доби бойовики відкривали вогонь по підрозділах ЗС України 67 разів. Неодноразово противник застосовував заборонене артилерійське озброєння, загинули двоє військовослужбовців ЗС України, ще четверо зазнали поранень.

Підконтрольні Росії озброєні банди на сході України не лише нехтують дотриманням будь-яких домовленостей про деескалацію конфлікту, але й продовжують час від часу бити по житлових кварталах прифронтових населених пунктів та завдавати шкоди важливим об'єктам інфраструктури, - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. Тут противник із артилерії калібру 122 мм бив в районі Павлополя та Новогригорівки, а біля Гнутового використовував міномети калібру 120 мм. Там же, а також в районі Новомихайлівки та Красногорівки, бойовики відкривали вогонь з 82-мм мінометів. Окрім того, поблизу Павлополя бандити застосовували протитанкові ракетні комплекси.

Впродовж минулої доби бандформування неодноразово обстрілювали зі стрілецької зброї, гранатометів та озброєння БМП позиції українських захисників в районі Талаківки, Лебединського та Водяного.

Донецький напрямок. На цій ділянці ворожі обстріли майже не вщухають на підступах до Авдіївки.

Зокрема, 11 червня найманці неодноразово здійснювали щільні обстріли з мінометів та менш потужного озброєння у південному передмісті цього населеного пункту та північно-східніше, біля Кам'янки. Ввечері, близько 18.00 години, бойовики били по укріпленнях ЗСУ на тій ділянці з танків. Один з ворожих снарядів вкотре влучив у частину міста, де мешкають цивільні, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

У штабі нагадали, що раніше окупанти обстріляли та вивели з ладу насосну станцію Південно-донбаського водоводу, а також поцілили з гранатомету в житловий будинок у Зайцевому. На цьому ж напрямку порушення режиму невикористання зброї минулої доби зафіксовані в районі Пісків та Верхньоторецького, де ворог бив з мінометів різних калібрів та піхотного озброєння.

Поблизу Зайцевого бандити систематично відкривали вогонь з мінометів, гранатометів різних модифікацій та озброєння БМП.

Луганський напрямок. На цій частині фронту під інтенсивним мінометним вогнем противника знову опинились позиції сил АТО, розташовані в районі Кримського, Новотошківського та Катеринівки, де загарбники неодноразово били зі 120-мм мінометів. Окрім того, біля Новотошківського бандформування вели вогонь з гаубиць калібру 152 мм.

З артилерійських систем меншого калібру, а саме 82-мм мінометів, озброєні злочинці, яких підтримує Росія, били поблизу Троїцького та Попасної. Там же, а також в районі Новозванівки та Новоолександрівки, бандити вели вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів.