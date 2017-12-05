Доба в АТО: двоє військовослужбовців ЗСУ загинули
Минулої доби зафіксовано 53 обстріли позицій Збройних Сил України. Більше половини з них відбулись після 18.00 години до опівночі вчорашнього дня, повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібрів 120 та 82 мм противник обстрілював опорні пункти поблизу Авдіївки та Луганського. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по наших опорних пунктах в районі Пісків, Новолуганського та Новгородського. Неподалік Майорська та Верхньоторецького ворог бив з озброєння БМП.
На Луганському напрямку проросійські незаконні збройні формування пізно ввечері з автоматичних станкових гранатометів били по українських захисниках Новозванівки, а біля Валуйського – зі стрілецької зброї.
На Приморському напрямку минулої доби противник застосовував зброю найбільшу кількість разів. Зокрема, на підступах до Маріуполя під вогонь підрозділів російсько-терористичних військ неодноразово потрапили позиції сил АТО поблизу Широкиного, Водяного, Гнутового, Чермалика, Павлополя. Там бойовики здебільшого використовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, подекуди озброєння БМП. З такого ж озброєння та 82-мм мінометів противник вів вогонь по наших підрозділах в районі Мар’їнки. Окрім того, біля Мар’їнки та Лебединського українських воїнів намагався поцілити ворожий снайпер.
За минулу добу двоє військовослужбовців Збройних Сил України загинули. Ще шестеро українських воїнів отримали поранення.
Нагадаємо, що в зоні АТО на невідомому вибуховому пристрої підірвались сапери групи розмінування однієї з механізованих бригад.
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