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Доба в АТО минула без втрат, - штаб

По всьому фронту є певна тенденція до деескалацї однак ворог не полишає збройні провокації
Доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.
Доба в АТО минула без втрат, - штаб Фото:112.ua

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений в районі зіткнення", - розповів на брифінгу 10 лютого речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує "Українська Правда".

Водночас, за словами Мотузяника, є постраждалі серед цивільного населення

"Мирний мешканець підірвався на міні на трасі між Павлополем і Чермаликом. Наразі лікарі борються за його життя", – зазначив речник АТО

За словами Мотузяника, по всьому фронту є певна тенденція до деескалацї однак ворог не полишає збройні провокації, в тому числі з використанням важкого озброєння.

Нагадаємо, за даними ОБСЄ в зоні АТО за останній тиждень загинули 8 мирних жителів, 30 осіб травмовано.

Раніше ОБСЄ звітували, що у районі Авдіївки тривають бойові дії попри заклик тристоронньої контактної групи від 1 лютого припинити вогонь до 5 лютого.

Зазначимо, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік зажадав негайного відведення важких озброєнь з житлових районів у зоні бойових дій на Донбасі.

 

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10 02 2017 14:55
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