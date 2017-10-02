Доба в АТО минула без втрат, - штаб
"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений в районі зіткнення", - розповів на брифінгу 10 лютого речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує "Українська Правда".
Водночас, за словами Мотузяника, є постраждалі серед цивільного населення
"Мирний мешканець підірвався на міні на трасі між Павлополем і Чермаликом. Наразі лікарі борються за його життя", – зазначив речник АТО
За словами Мотузяника, по всьому фронту є певна тенденція до деескалацї однак ворог не полишає збройні провокації, в тому числі з використанням важкого озброєння.
Нагадаємо, за даними ОБСЄ в зоні АТО за останній тиждень загинули 8 мирних жителів, 30 осіб травмовано.
Раніше ОБСЄ звітували, що у районі Авдіївки тривають бойові дії попри заклик тристоронньої контактної групи від 1 лютого припинити вогонь до 5 лютого.
Зазначимо, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік зажадав негайного відведення важких озброєнь з житлових районів у зоні бойових дій на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: