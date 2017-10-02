Доба в АТО минула без втрат, - штаб

По всьому фронту є певна тенденція до деескалацї однак ворог не полишає збройні провокації

Доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений в районі зіткнення", - розповів на брифінгу 10 лютого речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує "Українська Правда".

Водночас, за словами Мотузяника, є постраждалі серед цивільного населення

"Мирний мешканець підірвався на міні на трасі між Павлополем і Чермаликом. Наразі лікарі борються за його життя", – зазначив речник АТО

За словами Мотузяника, по всьому фронту є певна тенденція до деескалацї однак ворог не полишає збройні провокації, в тому числі з використанням важкого озброєння.

Нагадаємо, за даними ОБСЄ в зоні АТО за останній тиждень загинули 8 мирних жителів, 30 осіб травмовано.