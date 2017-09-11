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Доба в АТО минула без втрат, - штаб

Бойовики шість разів порушили режим тиші
З початку доби бойовики шість разів порушили перемир'я в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. Майже на кожен обстріл сили АТО жорстко відповідали вогнем з піхотного озброєння.
Доба в АТО минула без втрат, - штаб Фото: EPA/UPG

В результаті бойових дій втрат серед українських військових немає, - повідомляє прес-центр АТО.

На Луганському напрямку бойовики двічі з великокаліберних кулеметів били по опорних пунктах ЗСУ біля Луганського.

З цієї ж зброї найманці вели вогонь в районі Авдіївки на Донецькому напрямку.

На Маріупольському напрямку під гранатометними обстріломи також опинилися захисники Водяного.

Нагадаємо, протягом минулої доби незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир'я. У відповідь українські військові 13 разів жорстко придушували активність противника.

Зазначимо, що новим командувачем сил Антитерористичної операції став генерал-лейтенант, командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил Михайло Забродський.

 

 

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09 11 2017 20:19
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