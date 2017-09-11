Доба в АТО минула без втрат, - штаб
В результаті бойових дій втрат серед українських військових немає, - повідомляє прес-центр АТО.
На Луганському напрямку бойовики двічі з великокаліберних кулеметів били по опорних пунктах ЗСУ біля Луганського.
З цієї ж зброї найманці вели вогонь в районі Авдіївки на Донецькому напрямку.
На Маріупольському напрямку під гранатометними обстріломи також опинилися захисники Водяного.
Нагадаємо, протягом минулої доби незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир'я. У відповідь українські військові 13 разів жорстко придушували активність противника.
Зазначимо, що новим командувачем сил Антитерористичної операції став генерал-лейтенант, командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил Михайло Забродський.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа