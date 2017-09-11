Доба в АТО минула без втрат, - штаб Бойовики шість разів порушили режим тиші

З початку доби бойовики шість разів порушили перемир'я в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. Майже на кожен обстріл сили АТО жорстко відповідали вогнем з піхотного озброєння.

Фото: EPA/UPG

В результаті бойових дій втрат серед українських військових немає, - повідомляє прес-центр АТО. На Луганському напрямку бойовики двічі з великокаліберних кулеметів били по опорних пунктах ЗСУ біля Луганського. З цієї ж зброї найманці вели вогонь в районі Авдіївки на Донецькому напрямку. На Маріупольському напрямку під гранатометними обстріломи також опинилися захисники Водяного. Нагадаємо, протягом минулої доби незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир'я. У відповідь українські військові 13 разів жорстко придушували активність противника. Зазначимо, що новим командувачем сил Антитерористичної операції став генерал-лейтенант, командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил Михайло Забродський.





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