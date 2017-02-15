Доба в АТО минула без втрат серед військових ЗСУ
На Луганському напрямку вчора відбулося три ворожих обстріли. Всі вони сталися під Попасною у другій половині доби. Важке озброєння противник не застосовував, - повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, інформує Еспресо.TV.
На Донецькому напрямку на Світлодарській дузі та під Горлівкою вчора протягом дня противник здійснив кілька обстрілів. Один з них був мінометним. Південніше, у Новоселівці Другій та Кам’янці противник також застосовував міномети.
Тривають активні бойові дії в Авдіївці. Вчора противник обстрілював українські позиції не менше 12 годин. Традиційно напруження зростає у другій половині дня. Ворог випустив по позиціях сил АТО понад 60 мінометних мін, а також кинув у бій снайперів та бронетехніку.
У Пісках та Опитному вчора також було неспокійно.
Усього за минулу добу на Донецькому напрямку противник здійснив 18 обстрілів, зокрема вісім - з важкого озброєння.
На Маріупольському напрямку майже всі вчорашні обстріли з боку незаконних збройних формувань припадають на ділянку фронту Павлопіль - Широкине. Найскладніша обстановка - у Водяному та Широкиному. Ворог неодноразово застосовував БМП. Бойові дії тривають і вдень, і вночі.
Усього за минулу добу на Маріупольському напрямку противник здійснив 31 обстріл, зокрема один - з важкого озброєння.
Нагадаємо, вчора в районі проведення АТО бойовики 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.
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