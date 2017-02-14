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Доба в АТО минула без втрат серед військових ЗСУ, - штаб

З початку доби зафіксовано 26 обстрілів з боку бойовиків
У вівторок, 14 лютого, втрат серед українських військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі немає.
Доба в АТО минула без втрат серед військових ЗСУ, - штаб Фото: АР

Всього з початку доби зафіксовано 26 обстрілів з боку бойовиків, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів обстріляли Троїцьке, Невельське, Піски і Авдіївку, зі стрілецької зброї - Зайцеве, Піски та Новгородське.

На Маріупольському напрямку терористи зі 120-міліметрових мінометів обстрілювали Водяне, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Павлопіль і Широкине. По Широкиному і Водяному також вели вогонь БМП противника.

На Луганському напрямку з великокаліберних кулеметів обстрілювали Новозванівку.

Нагадаємо, штаб АТО заявляє, що бойовики порушують домовленості про припинення вогню, яке мало розпочатися 9 лютого.

 
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14 02 2017 18:28
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