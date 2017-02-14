Доба в АТО минула без втрат серед військових ЗСУ, - штаб
Всього з початку доби зафіксовано 26 обстрілів з боку бойовиків, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів обстріляли Троїцьке, Невельське, Піски і Авдіївку, зі стрілецької зброї - Зайцеве, Піски та Новгородське.
На Маріупольському напрямку терористи зі 120-міліметрових мінометів обстрілювали Водяне, з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Павлопіль і Широкине. По Широкиному і Водяному також вели вогонь БМП противника.
На Луганському напрямку з великокаліберних кулеметів обстрілювали Новозванівку.
Нагадаємо, штаб АТО заявляє, що бойовики порушують домовленості про припинення вогню, яке мало розпочатися 9 лютого.
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