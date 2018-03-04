Доба в АТО: одного військового поранено

Російсько-окупаційні війська з півночі здійснили 10 обстрілів позицій сил АТО на Донбасі. Один український військовослужбовець отримав поранення.

На Донецькому напрямку з 82-мм міномета і стрілецької зброї були обстріляні захисники Авдіївки. Крім цього, окупанти відкривали вогонь зі снайперської і стрілецької зброї поблизу Широкиного, Водяного і Шахти Бутівка. Також зі стрілецької зброї вогонь вели по захисниках Невельського і Павлополя, повідомляє штаб АТО.

На Луганському напрямку противник застосував 82 мм міномети поблизу Луганського, випустивши по українських позиціях 14 мін. Також під гранатометний вогонь потрапили укріплення в районі Новоолександрівки.

Нагадаємо, військовослужбовця одного з підрозділів Антитерористичної операції, який зник 29 березня з військової частини на Донбасі, знайдено мертвим.

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