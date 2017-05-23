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Доба в АТО: одного військового ЗСУ поранено, бойовики обстріляли Авдіївку

Бойовики понад 20 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
З початку доби бойовики понад 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, зокрема, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Доба в АТО: одного військового ЗСУ поранено, бойовики обстріляли Авдіївку Фото:УНІАН

На Приморському напрямку зафіксовано кілька випадків порушення режиму припинення вогню. Опівдні бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Чермалика зі 120-мм мінометів. Також протягом дня з гранатометів різних систем і стрілецької зброї обстрілювали опорні пункти сил АТО в районі Широкиного, Лебединського, Водяного, Талаківки. В районі Мар'їнки вели вогонь з великокаліберних кулеметів, там же "працював" ворожий снайпер, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

На Донецькому напрямку близько 6 години ранку бойовики обстріляли оборонні укріплення сил АТО в передмісті Авдіївки з мінометів калібру 120 мм, озброєння танка, гранатометів і стрілецької зброї. Також зі 120-мм мінометів противник бив в районі Кам'янки, з мінометів калібру 82 мм - в районі Зайцевого. Поблизу Верхньоторецького і Пісків терористи вели вогонь з гранатометів різних модифікацій і стрілецької зброї.

Близько 16:00 бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки, застосувавши реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Чотири будинки за чотирма різними адресами зруйновані вщент, десятки - пошкоджені. Одного мирного жителя поранено.

На Луганському напрямку бойовики кілька разів з автоматичних станкових гранатометів обстрілювали позиції сил АТО в районі Кримського і Донця. По українських воїнах, які тримають оборону біля Новотошківського, вів вогонь ворожий снайпер.

Нагадаємо, ситуація у зоні проведення АТО залишається складною, з частковими ознаками ескалації на окремих ділянках лінії зіткнення. Підрозділи російсько-терористичних військ продовжують обстрілювати підрозділи ЗС України вздовж усієї лінії розмежування.

 
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23 05 2017 19:39
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