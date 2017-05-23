Доба в АТО: одного військового ЗСУ поранено, бойовики обстріляли Авдіївку

З початку доби бойовики понад 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі, зокрема, застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

На Приморському напрямку зафіксовано кілька випадків порушення режиму припинення вогню. Опівдні бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Чермалика зі 120-мм мінометів. Також протягом дня з гранатометів різних систем і стрілецької зброї обстрілювали опорні пункти сил АТО в районі Широкиного, Лебединського, Водяного, Талаківки. В районі Мар'їнки вели вогонь з великокаліберних кулеметів, там же "працював" ворожий снайпер, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

На Донецькому напрямку близько 6 години ранку бойовики обстріляли оборонні укріплення сил АТО в передмісті Авдіївки з мінометів калібру 120 мм, озброєння танка, гранатометів і стрілецької зброї. Також зі 120-мм мінометів противник бив в районі Кам'янки, з мінометів калібру 82 мм - в районі Зайцевого. Поблизу Верхньоторецького і Пісків терористи вели вогонь з гранатометів різних модифікацій і стрілецької зброї.

Близько 16:00 бойовики обстріляли житловий сектор Авдіївки, застосувавши реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Чотири будинки за чотирма різними адресами зруйновані вщент, десятки - пошкоджені. Одного мирного жителя поранено.

На Луганському напрямку бойовики кілька разів з автоматичних станкових гранатометів обстрілювали позиції сил АТО в районі Кримського і Донця. По українських воїнах, які тримають оборону біля Новотошківського, вів вогонь ворожий снайпер.

Нагадаємо, ситуація у зоні проведення АТО залишається складною, з частковими ознаками ескалації на окремих ділянках лінії зіткнення. Підрозділи російсько-терористичних військ продовжують обстрілювати підрозділи ЗС України вздовж усієї лінії розмежування.