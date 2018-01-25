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Доба в АТО: один боєць ЗСУ отримав поранення

За минулу добу зафіксовано три порушення режиму припинення вогню
Минулої доби ворожі збройні провокації не припинилися. Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли опорних пунктів українських захисників, зокрема й із озброєння, яке давно мало б бути відведеним на встановлені відстані.
Доба в АТО: один боєць ЗСУ отримав поранення Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

На Луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї провокував ЗСУ біля населених пунктів Станиця Луганська і Кряківка, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку противник, на Приазов’ї, вів вогонь зі 120-ти та 82-мм мінометів на підступах до Лебединського.

Українські військовослужбовці у жодному з випадків вогонь у відповідь не відкривали, суворо дотримуючись Мінських домовленостей.

Загалом за минулу добу зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Унаслідок одного з ворожих обстрілів отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Його оперативно доставлено до військового госпіталю та надано необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу підконтрольного бойовикам Докучаєвська на Донеччині поранено шестеро цивільних.

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25 01 2018 08:20
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