Доба в АТО: один боєць ЗСУ отримав поранення
На Луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї провокував ЗСУ біля населених пунктів Станиця Луганська і Кряківка, повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку противник, на Приазов’ї, вів вогонь зі 120-ти та 82-мм мінометів на підступах до Лебединського.
Українські військовослужбовці у жодному з випадків вогонь у відповідь не відкривали, суворо дотримуючись Мінських домовленостей.
Загалом за минулу добу зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
Унаслідок одного з ворожих обстрілів отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Його оперативно доставлено до військового госпіталю та надано необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу підконтрольного бойовикам Докучаєвська на Донеччині поранено шестеро цивільних.
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