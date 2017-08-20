Доба в АТО: один боєць ЗСУ отримав поранення, бойовики здійснили 30 обстрілів
До вечора бойовики активізували обстріли вздовж всієї лінії розмежування.
На Донецькому напрямку з 19:00 і майже до півночі терористи обстрілювали з гранатометів і великокаліберних кулеметів українські опорні пункти в Авдіївській промзоні. Також увечері під вогнем сепаратистів опинилися українські позиції на підступах до Кам'янки, Пісків і Верхньоторецька.
На Луганському напрямку бойовики з гранатометів били в районі Новотошківського.
На Маріупольському напрямку в районі Старогнатівки терористи в кінці доби обстрілювали українські опорні пункти з мінометів і артилерії калібру 152 мм.
Зазначимо, у суботу СMM ОБСЄ розмістила спостерігачів на передовій патрульної бази Місії у Станиці Луганській на постійній цілодобовій основі.
Нагадаємо, уранці 18 серпня в Зайцевому снайпер бойовиків обстріляв автомобіль наглядової групи української сторони Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).
13 серпня озброєний чоловік на мосту в Станиці Луганській погрожував розстрілом членам СММ ОБСЄ.
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