Доба в АТО: один боєць ЗСУ загинув, ще двоє поранені
Противник й надалі сконцентровував вогневу активність на Донецькому напрямку, повідомляє прес-центр штабу АТО.
Так, увечері бойовики двічі упродовж декількох годин обстрілювали з гранатометів і кулеметів наші позиції біля шахти Бутівка. Українські воїни жорстко відповідали ворогу. У результаті цього протистояння отримав поранення військовослужбовець сил АТО.
"А близько 18 години, унаслідок обстрілу противника у районі Кам’янки, один наш захисник загинув. Також, учора, неподалік Невельського, підірвався на невідомому вибуховому пристрої і отримав смертельні поранення ще один український воїн", - йдеться в повідомленні.
На Приморському напрямку проросійські найманці тричі з гранатометів і кулеметів, і один раз з мінометів калібру 82 міліметрів, били по наших опорних пунктах на підступах до Водяного.
Близько 18 години – застосовували 120-міліметровий міномет біля Павлополя. Під час цього обстрілу отримав поранення ще один наш військовий. Крім того, майже опівночі, ворог з озброєння БМП обстріляв українські позиції у районі Новотороїцького.
На Луганському напрямку загарбники застосовували стрілецьку зброю на підступах до Новоолександрівки та Попасної. А протитанкові гранатомети та кулемети – неподалік Станиці Луганської та Валуйського.
Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 36 разів порушили перемир’я. У відповідь сили АТО 28 разів вогнем із піхотного озброєння жорстко придушували активність противника. Унаслідок бойових дій один український захисник загинув. Ще один отримав смертельні поранення у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої. Двох бійців було поранено.
Нагадаємо, що в лісосмузі між селищами Майорське та Зайцеве Донецької області 34-річна жінка підірвалася на розтяжці. Її госпіталізували до лікарні Бахмута.
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