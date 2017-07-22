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Доба в АТО: один військовий загинув, двоє отримали поранення

Бойовики 11 разів порушили перемир’я
Вчора, 21 липня, після 18 години і до опівночі, ситуація в зоні АТО залишалась стабільною. Бандформування зменшили кількість збройних провокацій, проте навіть поодинокі обстріли мали страшні наслідки.
Доба в АТО: один військовий загинув, двоє отримали поранення Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

Так, близько 21 години, злочинці з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли будинки мирних жителів Мар'їнки. Внаслідок цього обстрілу 4 місцевих, серед яких двоє дітей – трирічна дівчинка і дев’ятирічний хлопець, отримали поранення. Стан усіх постраждалих лікарі оцінюють, як задовільний, інформує прес-центр штабу АТО.

Крім того, на Маріупольському напрямку, бойовики з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по наших опорних пунктах поблизу Гнутово та Широкине. Вогнем у відповідь сили АТО примусили противника дотримуватись режиму тиші. 

На Донецькому напрямку вогневі провокації незаконних збройних формувань зафіксовані в районі селища Верхньоторецьке та на шахті Бутівка. 

На Луганському напрямку, близько 18 години, злочинці двічі обстріляли з гранатомета і міномета наші позиції у Кримському.

Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 11 разів порушили перемир’я. Сили АТО втратили одного військовослужбовця, ще двоє отримали поранення.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України виступило із заявою-протестом у зв’язку з активізацією дій Росії на Донбасі та інтенсивними атаками і обстрілами з боку проросійських військ, у тому числі з використанням танків, самохідних артилерійських установок, реактивної артилерії та мінометів.

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22 07 2017 10:20
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