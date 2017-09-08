Доба в АТО: під Авдіївкою вогонь тривав чотири години, троє загиблих і дев'ятеро поранених

Один боєць загинув внаслідок обстрілу поблизу Водяного, - уточнив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу 9 серпня, інформує "Українська правда".

По одному військовому було поранено внаслідок обстрілів у Кряківці, Новоолександрівці та Широкиному.

Найбільші втрати припали на Мар’їнку, де внаслідок розриву одиниці озброєння двоє бійців загинули, п'ятеро отримали поранення, ще один військовий отримав травми.

Всі поранені госпіталізовані. Правоохоронці проводять розслідування.

Загалом за добу бойовики відкривали вогонь понад 20 разів.

Фото:MEDIARNBO.ORG

На луганському напрямку сталося 11 збройних провокацій проти ЗСУ, із них три – з мінометів.

Більшість обстрілів припала на ділянку Троїцьке – Новотошківське. Після опівночі бойовики відкрили вогонь із гранатометів та кулеметів по Новозванівці. Після 15-ї бойовики відкрили по Троїцькому Пік активності припав на час від 21-ї до опівночі: бойовики провели по одному мінометному обстрілу у Новотошківському та Новозванівці, а з озброєння БМП – по Золотому та Новоолександрівці.

У Щасті ворог відкривав вогонь з гранатометів.

На донецькому напрямку відбулося 4 обстріли, три з них – із мінометів.

Між 19:00 та 23:00 бойовики ОРДЛО вели мінометний вогонь на ділянці Кам’янка – Авдіївка – позиція "Шахта Бутовка".

Найбільш напружена ситуація була під Авдіївкою. Там бойовики майже 4 години вели активний вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. По позиціях ЗСУ поблизу міста ворог випустив 85 мін різних калібрів.

Аналогічна ситуація спостерігалася в Кам’янці та на "Шахті Бутовка", де бойовики випустили по українських позиціях ще близько 40 мін.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Крім того бойовики здійснили короткий обстріл по Луганському зі зброї БМП.

На маріупольському напрямку близько 4 ранку у вівторок противник почав обстріл позиції ЗСУ біля Мар’їнки. Українське командування вирішило відкрити вогонь у відповідь.

Саме тоді під час стрільби одна одиниця озброєння ЗСУ вийшла з ладу та розірвалася. Внаслідок цього українські військові понесли втрати.

Пополудні бойовики поновили обстріли позицій ЗСУ – провели по одному короткому мінометному обстрілу по Красногорівці, Талаківці та Широкиному, тричі відкривали вогонь із озброєння БМП по Чермалику.

По позиціях ЗСУ між Павлополем і Широкиним бойовики стріляли з легкого озброєння.

Нагадаємо, Голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що від початку збройного конфлікту на Донбасі загинули 2307 українських військовослужбовців.