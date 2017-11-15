Доба в АТО: поранені двоє українських військових Бойовики здійснили 23 прицільні обстріли позицій ЗСУ

Протягом минулої доби у зоні проведення АТО внаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських військовослужбовців у районі Широкиного та Старогнатівки.

Фото: reuters.com

“Унаслідок обстрілів наших позицій поблизу Широкиного та Старогнатівки двоє захисників України отримали поранення, їх оперативно евакуювали до лікувальних закладів”, - повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, інформує Укрінформ. Він повідомив, що загалом минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 23 прицільні обстріли позицій ЗСУ на усій лінії зіткнення, українські військовослужбовці 17 разів відкривали вогонь у відповідь. Раніше повідомлялося про те, що бойовики, згідно інформації СЦКК, обстріляли житлові квартали Зайцево.

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