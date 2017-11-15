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Доба в АТО: поранені двоє українських військових

Бойовики здійснили 23 прицільні обстріли позицій ЗСУ
Протягом минулої доби у зоні проведення АТО внаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських військовослужбовців у районі Широкиного та Старогнатівки.
Доба в АТО: поранені двоє українських військових Фото: reuters.com

“Унаслідок обстрілів наших позицій поблизу Широкиного та Старогнатівки двоє захисників України отримали поранення, їх оперативно евакуювали до лікувальних закладів”, - повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, інформує Укрінформ.

Він повідомив, що загалом минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 23 прицільні обстріли позицій ЗСУ на усій лінії зіткнення, українські військовослужбовці 17 разів відкривали вогонь у відповідь.

Раніше повідомлялося про те, що бойовики, згідно інформації СЦКК, обстріляли житлові квартали Зайцево.

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15 11 2017 13:16
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