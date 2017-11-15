НОВИНИПротягом минулої доби у зоні проведення АТО внаслідок ворожих обстрілів поранено двох українських військовослужбовців у районі Широкиного та Старогнатівки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба в АТО: поранені двоє українських військових
Бойовики здійснили 23 прицільні обстріли позицій ЗСУ
Фото: reuters.com
“Унаслідок обстрілів наших позицій поблизу Широкиного та Старогнатівки двоє захисників України отримали поранення, їх оперативно евакуювали до лікувальних закладів”, - повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, інформує Укрінформ.
Він повідомив, що загалом минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 23 прицільні обстріли позицій ЗСУ на усій лінії зіткнення, українські військовослужбовці 17 разів відкривали вогонь у відповідь.
Раніше повідомлялося про те, що бойовики, згідно інформації СЦКК, обстріляли житлові квартали Зайцево.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 11 2017 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа