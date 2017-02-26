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Доба в АТО: поранено чотирьох військових, одного травмовано

Бойовики 49 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі зафіксовано 49 обстрілів позицій українських військових з боку бойовиків. В результаті четверо військовослужбовців отримали поранення і одного травмовано.
Доба в АТО: поранено чотирьох військових, одного травмовано Фото:i.lb.ua

На Маріупольському напрямку з мінометів терористи обстрілювали Лебединське і Чермалик, а з гранатометів і стрілецької зброї - Павлопіль, Чермалик, Широкине, Водяне та Гнутове, - повідомляє прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку танк стріляв по позиціях ЗСУ в районі Пісків, шахти Бутівка і Кам'янки, а з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Авдіївку, Зайцеве, Луганське, Троїцьке і шахту Бутівку. З гранатометів і стрілецької зброї били по Новгородському, Пісках, Новолуганському, Верхньоторецькому, Кіровому та Зайцевому.

На Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів обстріляли Троїцьке та Новотошківське, а зі стрілецької зброї - Станицю Луганську.

Зазначимо, в суботу бойовики "ЛНР" здійснили збройну провокацію проти спостерігачів ОБСЄ.

Нагадаємо, врезультаті обстрілу з важкої зброї в ніч на суботу, 25 лютого, виникли пожежі та зруйновано споруди у житловому секторі Старої Авдіївки.

 
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26 02 2017 10:40
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