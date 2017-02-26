Доба в АТО: поранено чотирьох військових, одного травмовано
На Маріупольському напрямку з мінометів терористи обстрілювали Лебединське і Чермалик, а з гранатометів і стрілецької зброї - Павлопіль, Чермалик, Широкине, Водяне та Гнутове, - повідомляє прес-центр АТО.
На Донецькому напрямку танк стріляв по позиціях ЗСУ в районі Пісків, шахти Бутівка і Кам'янки, а з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Авдіївку, Зайцеве, Луганське, Троїцьке і шахту Бутівку. З гранатометів і стрілецької зброї били по Новгородському, Пісках, Новолуганському, Верхньоторецькому, Кіровому та Зайцевому.
На Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів обстріляли Троїцьке та Новотошківське, а зі стрілецької зброї - Станицю Луганську.
Зазначимо, в суботу бойовики "ЛНР" здійснили збройну провокацію проти спостерігачів ОБСЄ.
Нагадаємо, врезультаті обстрілу з важкої зброї в ніч на суботу, 25 лютого, виникли пожежі та зруйновано споруди у житловому секторі Старої Авдіївки.
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