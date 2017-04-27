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Доба в АТО: поранено одного українського військового

Бойовики 19 разів обстріляли позиції сил АТО
З початку доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі бойовики 19 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України. В результаті один боєць отримав поранення.
Доба в АТО: поранено одного українського військового Фото: з вільних джерел

На Приморському напрямку з мінометів калібру 120 мм та 82мм, озброєння БМП і великокаліберних кулеметів бойовики накривали позиції морських піхотинців в районі Водяного. З 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП і протитанкових гранатометів били по захисниках Мар'їнки.

Опорні пункти поблизу Красногорівки обстрілювали з протитанкових гранатометів і кулеметів великих калібрів. Зі стрілецької зброї били по захисниках Гнутового, а поблизу Павлополя і Мар'їнки працювали ворожі снайпери, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook. 

На Донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів терористи обстрілювали позиції ЗСУ біля Авдіївки. По опорних пунктах поблизу Миронівського вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів і кулеметів великих калібрів. По захисниках Троїцького і Кам'янки били з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку з гранатометів різних систем бойовики обстріляли опорні пункти в районі станиці Луганської та Сизого, зі стрілецької зброї обстрілювали позиції в районі Валуйського.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ 47 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

 

 

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27 04 2017 19:25
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