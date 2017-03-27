АТО: Ситуація ускладнилася, бойовики обстріляли житлові квартали

Ситуація в районі проведення АТО ускладнюється, за минулу добу бойовики 88 раз обстріляли позиції ЗСУ.

В результаті загинули троє українських військових, вісім отримали поранення, - повідомив прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Найбільша кількість обстрілів була зафіксована на Маріупольському напрямку.

В районі Широкиного і Водяного терористи обстрілювали сили АТО з артилерійських систем калібру 122 мм, з 120 мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Крім того, в Широкиному по морським піхотинцям бив танк і вели вогонь снайпери.

З мінометів калібру 120 мм бойовики обстрілювали українських військових в Гнутовому, Павлопілю, Лебединському і Талаківці. З озброєння БМП сепаратисти били в районі Новотроїцького. Поблизу Красногорівки і Мар'їнки терористи активно застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети.

Також "гаряче" було і на Донецькому напрямку - бойовики застосували практично весь арсенал важкого озброєння. По силах АТО в Троїцькому терористи били з 152 мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також міномети калібру 120 мм бойовики застосовували в районі Авдіївки і Луганського.

З 82 мм мінометів сепаратисти стріляли по позиціях ЗСУ в Кам'янці, Верхньоторецькому і Авдіївці. З танка бойовики били по українським силам в районі Кам'янки, а з БМП - по опорних пунктах поблизу Верхньоторецького і Пісків. Поблизу Троїцького активізувалися снайпери терористів.

На Луганщині з ПТРК бойовики обстріляли українських військових в Новозванівці. По силах АТО в Новоолександрівці, Катеринівці і Кримському сепаратисти вели вогонь з гранатометів.

З РСЗВ "Град-П" терористи обстріляли житлові квартали Авдіївки.

"Аби подавити вогневу активність ворога наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь", - заявили в штабі АТО.

Нагадаємо, що Авдіївку Донецької області бойовики обстріляли з "Градів". Пошкоджені 18 будинків.

Також внаслідок здійсненого бойовиками мінометного обстрілу у Зайцевому загинули двоє цивільних.

У зоні проведення АТО за минулу добу бойовики збільшили кількість обстрілів, в результаті чого, шість українських військовослужбовців були поранені, ще двоє отримали бойові травми.