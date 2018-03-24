Доба в АТО: три обстріли, бойовики застосували міномети

За минулу добу, 23 березня, бойовики 3 рази порушили перемир'я - постраждалих немає.

"На Донецькому напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів окупанти обстріляли Авдіївку. Загалом по населеному пункту противник випустив шість мін. Унаслідок ворожого вогню частково зруйновано присадибний будинок і господарчу будівлю. Постраждалих серед цивільного населення немає", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

Близько опівночі противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по позиціях сил АТО поблизу Мар’їнки, а міномети калібру 82 мм застосував неподалік Кам’янки.

На Луганському напрямку упродовж доби зберігалася тиша.

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Нагадаємо, що 2 383 українських військових загинули за час збройного конфлікту на Донбасі.