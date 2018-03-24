Доба в АТО: три обстріли, бойовики застосували міномети
"На Донецькому напрямку із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів окупанти обстріляли Авдіївку. Загалом по населеному пункту противник випустив шість мін. Унаслідок ворожого вогню частково зруйновано присадибний будинок і господарчу будівлю. Постраждалих серед цивільного населення немає", - повідомляє прес-центр штабу АТО.
Близько опівночі противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по позиціях сил АТО поблизу Мар’їнки, а міномети калібру 82 мм застосував неподалік Кам’янки.
На Луганському напрямку упродовж доби зберігалася тиша.
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Нагадаємо, що 2 383 українських військових загинули за час збройного конфлікту на Донбасі.
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