Доба в АТО: три обстріли позицій ЗСУ, один український військовий загинув Ще один отримав поранення

За минулу добу російсько-окупаційні війська провели три ообстріли позицій Збройних Сил України на Донбасі.

Фото: з відкритих джерел

Внаслідок ворожого вогню один український військовий загинув, ще один отримав поранення. На Луганському напрямку противник вів вогонь зі стрілецької зброї по опорних пунктах поблизу Станиці Луганської, повідомляє штаб АТО. На Донецькому напрямку загарбники двічі застосовували стрілецьку зброю. Зокрема, агресор обстріляв укріплення українських захисників у районах Авдіївки і Водяного. На жаль, внаслідок ворожого вогню минулої доби один український вояк загинув. Ще один захисник - отримав поранення. Постраждалого військовослужбовця доставили до лікувального закладу і надали медичну допомогу. Нагадаємо, військовослужбовець окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов" Юрій Луговський загинув у зоні АТО 9 березня о 2 годині ночі від кулі ворожого снайпера.

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