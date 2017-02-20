Доба в АТО: втрат серед військових на Донбасі не було, - штаб

З початку доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі зафіксовано 40 обстрілів з боку бойовиків. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

На Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї терористи обстрілювали Гнутове, Старогнатівку, Водяне, Широкине. По Водяному, Широкиному, Новотроїцькому та Гнутовому також стріляли снайпери, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

На Донецькому напрямку з мінометів калібру 82 міліметри бойовики стріляли по Авдіївці, Луганському, Зайцевому та Троїцькому. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляли Авдіївку, Кам'янку, Луганське, Зайцеве і Жовте. По Опитному також відкривали вогонь з озброєння БМП.

На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів окупаційні війська обстріляли Новоолександрівку, а з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї і протитанкових ракетних комплексів - Новозванівку.

Нагадаємо, в штабі антитерористичної операції констатують зниження бойової активності на лінії розмежування.