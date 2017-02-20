Доба в АТО: втрат серед військових на Донбасі не було, - штаб
На Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї терористи обстрілювали Гнутове, Старогнатівку, Водяне, Широкине. По Водяному, Широкиному, Новотроїцькому та Гнутовому також стріляли снайпери, - повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
На Донецькому напрямку з мінометів калібру 82 міліметри бойовики стріляли по Авдіївці, Луганському, Зайцевому та Троїцькому. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляли Авдіївку, Кам'янку, Луганське, Зайцеве і Жовте. По Опитному також відкривали вогонь з озброєння БМП.
На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів окупаційні війська обстріляли Новоолександрівку, а з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї і протитанкових ракетних комплексів - Новозванівку.
Нагадаємо, в штабі антитерористичної операції констатують зниження бойової активності на лінії розмежування.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків