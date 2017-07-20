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Доба в АТО: загинули четверо українських військових, - штаб

Троє українських бійців отримали поранення
Минула доба, у зоні проведення АТО, знову завершилась збільшенням обстрілів українських позицій з боку незаконних збройних формувань.
Доба в АТО: загинули четверо українських військових, - штаб Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

Після 18 години, на Луганському напрямку, ворог з озброєння БМП обстрілював наші позиції у Новозванівці. З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики били по українських захисниках у Новоолександрівці, а зі стрілецької зброї - по Станиці Луганській, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці доби сили АТО мали і втрати. Близько 18 години, у районі селища Новотошківське, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє наших військових, ще троє отримали поранення. 

На Маріупольському напрямку під гранатометний вогонь потрапили наші опорні пункти у Водяному та Гнутовому. Крім того, по Гнутовому близько 20 години противник бив з мінометів калібру 82 міліметри. 

На Донецькому напрямку банд формування продовжили обстріли околиць Авдіївки з гранатометів і стрілецької зброї. Також, близько 23 години злочинці застосовували міномет калібру 120 міліметрів по позиціях сил АТО у Пісках, а по Луганському працювала ворожа БМП. 

Варто додати, що незаконні збройні формування цинічно нехтуючи "хлібним" перемир’ям продовжують обстріли і цивільних будинків. Так вчора, близько 19 години, бандити з великокаліберних кулеметів били по житлових кварталах Мар’їнки, а о 22 годині вели вогонь з гранатометів по селищу Зайцеве. 

Загалом упродовж вчорашньої доби незаконні збройні формування 21 раз порушили перемир’я. Четверо наших військових загинуло, троє отримали поранення. Сили АТО 13 разів відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу снайпера отримав смертельне кульове поранення військовослужбовець сил АТО.

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20 07 2017 08:20
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