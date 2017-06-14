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Доба в АТО: загинув один український військовий, ще сім отримали поранення

Ситуація взоні АТО залишається складною
Ситуація в районі проведення АТО залишається складною - за минулу добу бойовики 52 рази відкривали вогонь, п'ять разів вони били з забороненої зброї.
Доба в АТО: загинув один український військовий, ще сім отримали поранення Фото:УНІАН

Тричі за добу бойовики відкривали вогонь з артилерії по житлових кварталах прифронтових населених пунктів, - повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Приморському напрямку терористи 22 рази відкривали вогонь.

"Ще вночі окупанти вкотре обстріляли житловий сектор населеного пункту Ольгінка, внаслідок чого було знову пошкоджено будинки місцевих мешканців та деякі об'єкти інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Вранці бойовики з мінометів калібру 120 мм обстріляли укріплення ЗСУ в районі Чермалика, а з 82 мм мінометів - поблизу Водяного. Також по українських позиціях в районі Талаківки, Лебединського, Гнутового, Березового і Павлопіля терористи відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. Були зафіксовані випадки застосування зенітних установок і БМП, били снайпери.

На Донецькому напрямку з піхотної зброї сепаратисти били в районі Пісків, Авдіївки і Невельського.

З настанням сутінків бойовики активізувалися, особливо в районі Авдіївки і на Світлодарській дузі.

Так, терористи здійснили кілька щільних обстрілів оборонних укріплень ЗСУ в районі Авдіївки, Кам'янки та Луганського з мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів і стрілецької зброї різних калібрів. Під час цих обстрілів бойовики знову випустили кілька мін по житлових кварталах Авдіївки.

На Луганському напрямку бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі Новотошківського з мінометів калібру 120 і 82 мм.

Також бандити відкривали вогонь з 82 мм мінометів поблизу Кримського, Новоалександрівки і Щастя. Крім того, поблизу Донця, Станиці Луганської, Троїцького і Лобачевого бойовики відкривали вогонь по підрозділах сил АТО з гранатометів різних модифікацій і стрілецької зброї.

Ззначимо, з початку конфлікту на Донбасі в середині квітня 2014 року і до 15 травня 2017 року щонайменше 10 090 осіб, включаючи 2 777 цивільних осіб, були вбиті і 23 966 отримали поранення.

Також Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні фіксує незаконні затримання людей з обох сторін конфлікту на Донбасі, в ОРДЛО місія не має доступу до затриманих.

 
 
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14 06 2017 08:18
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