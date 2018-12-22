Доба в ООС: бойовики сім разів порушували "режим тиші", втрат серед сил ООС немає

Минулої доби російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано три випадки застосування забороненого Мінськими угодами озброєння.

Зокрема, ворог здійснив прицільні обстріли з мінометів калібру 120 мм та 82 мм в районі населеного пункту Кримське та з мінометів калібру 82 мм поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку, повідомляє прес-центр ООС.

Опорні пункти українських військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Новомихайлівка - на Донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Лебединське, Гнутове на Маріупольському напрямку.

Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

За даними розвідки, 21 грудня чотирьох окупантів було знищено та трьох поранено.

Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.