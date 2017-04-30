Доба в зоні АТО: двоє українських бійців загинули
На Приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог бив по захисниках Красногорівки. З мінометів калібру 120-мм та гранатометів обстрілював опорні пункти в районі Новотроїцького.
Позиції поблизу Березового противник накривав вогнем 82-міліметрових мінометів, а в районі Гнутового – автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів. Озброєння БМП, протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів ворог застосовував під Водяним та Мар'їнкою, а стрілецьку зброю – поруч Широкиного. З озброєння БТР та гранатометів ворог вів огонь по опорних пунктах під Чермаликом, а з озброєння БМП та кулеметів великих калібрів обстрілював морських піхотинців поруч Павлополя. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
На Донецькому напрямку, з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по позиціях в районі Авдіївки. Оборонців Верхньоторецького обстрілював з гранатометів та 82 мм мінометів, а захисників шахти "Бутівка" з великокаліберних кулеметів. Наші позиції в районі населеного пункту Зайцеве обстріляв з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу шахти "Бутівка" та Авдіївки діяли ворожі снайпери.
На Луганському напрямку, вогнем артилерії калібру 122-мм, мінометів 120-мм та 82-мм калібру, гранатометів та великокаліберних кулеметів підрозділи російсько-окупаційних військ накривали позиції поблизу населеного пункту Новотошківське. По опорних пунктах під Кримським противник застосовував артилерію калібром 122-мм, гранатомети та 82-міліметрові міномети. По захисниках населеного пункту Старий Айдар ворог гатив зі 120-міліметрових мінометів, а по оборонцях Новоолександрівки – з протитанкового ракетного комплексу.
Гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів застосував під Новозванівкою. З кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї противник бив по позиціях поруч населеного пункту Жовте.
В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.
За минулу добу двоє українських воїнів загинули, ще четверо військовослужбовців отримали поранення.
Нагадаємо, унаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад неподалік Авдіївки сьогодні, 29 квітня, загинув військовослужбовець ЗСУ. Також загинув військовослужбовець однієї з бригад, підрозділ якої виконує бойові завдання неподалік Зайцевого.
У п'ятницю бойовики здійснили 70 обстрілів позицій ЗСУ, двоє українських військових загинули, ще шестеро отримали поранення.
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