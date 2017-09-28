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Доба в зоні АТО: бойовики 15 разів застосували зброю проти українських військових

На Приморському напрямку бойовики обстріляли сили АТО у районі Широкиного та Талаківки
У зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 15 обстрілів українських позицій з боку терористів.
Доба в зоні АТО: бойовики 15 разів застосували зброю проти українських військових Фото: EPA/UPG

Як повідомляє прес-центр АТО, на Донецькому напрямку бойовики обстрілювали українські позиції в районі Авдіївки, застосовуючи стрілецьку зброю. Гранатомети різних видів терористи застосували поблизу Пісків, а великокаліберні кулемети – на підступах до Невельського.

На Приморському напрямку бойовики обстріляли сили АТО у районі Широкиного та Талаківки.

На Луганському напрямку під вогонь з гранатомета потрапили українські опорні пункти у районі Лобачевого та Станиці Луганської. Зі стрілецької зброї були обстріляні позиції сил АТО біля Кримського.

Нагадаємо, протягом дня 27 вересня бойовики сім разів порушили "перемир’я" на Донбасі.

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28 09 2017 07:32
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