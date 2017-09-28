CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 15 обстрілів українських позицій з боку терористів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба в зоні АТО: бойовики 15 разів застосували зброю проти українських військових
На Приморському напрямку бойовики обстріляли сили АТО у районі Широкиного та Талаківки
Фото: EPA/UPG
Як повідомляє прес-центр АТО, на Донецькому напрямку бойовики обстрілювали українські позиції в районі Авдіївки, застосовуючи стрілецьку зброю. Гранатомети різних видів терористи застосували поблизу Пісків, а великокаліберні кулемети – на підступах до Невельського.
На Приморському напрямку бойовики обстріляли сили АТО у районі Широкиного та Талаківки.
На Луганському напрямку під вогонь з гранатомета потрапили українські опорні пункти у районі Лобачевого та Станиці Луганської. Зі стрілецької зброї були обстріляні позиції сил АТО біля Кримського.
Нагадаємо, протягом дня 27 вересня бойовики сім разів порушили "перемир’я" на Донбасі.
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28 09 2017 07:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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