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Доба в зоні АТО: бойовики чотири рази порушили перемир’я

Минулої доби постраждалих серед українських військових немає
Минулої доби у зоні АТО було зафіксовано чотири обстріли українських позицій збоку терористів.
Доба в зоні АТО: бойовики чотири рази порушили перемир’я Фото:unian

Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку бойовики застосували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю неподалік населених пунктів Луганське та Станиця Луганська.

На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів та стрілецької зброї були обстріляні позиції сил АТО поблизу Водяного і Лебединського.

У штабі також додали, що минулої доби постраждалих серед українських військових немає.

Нагадаємо, протягом дня 15 березня було зафіксовано два обстріли позицій сил АТО.

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16 03 2018 06:55
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