ПОЛІТИКА НОВИНИМинулої доби у зоні АТО було зафіксовано чотири обстріли українських позицій збоку терористів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба в зоні АТО: бойовики чотири рази порушили перемир’я
Минулої доби постраждалих серед українських військових немає
Фото:unian
Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку бойовики застосували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю неподалік населених пунктів Луганське та Станиця Луганська.
На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів та стрілецької зброї були обстріляні позиції сил АТО поблизу Водяного і Лебединського.
У штабі також додали, що минулої доби постраждалих серед українських військових немає.
Нагадаємо, протягом дня 15 березня було зафіксовано два обстріли позицій сил АТО.
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