Доба в зоні АТО: бойовики проявляли найбільшу активність на Донецькому напрямку
Як повідомляє прес-центр АТО, бойовики сконцентрували вогневу активність на Донецькому напрямку. Так, з автоматичного гранатомету і стрілецької зброї були обстріляні українські позиції в районі Авдіївської промзони. Унаслідок одного з цих обстрілів отримав осколкове поранення український військовослужбовець. З протитанкових гранатометів і кулеметів бойовики вели вогонь по укріпленнях української армії біля Луганського та Світлодарська. Озброєння БПМ терористи декілька разів застосовували неподалік Зайцевого.
На Приморському напрямку бойовики понад годину вели вогонь із протитанкового гранатомету і стрілецької зброї біля Мар’їнки.
У штабі також додали, що в результаті бойових дій один український військовий отримав поранення.
Нагадаємо, за минулу добу, 28 жовтня, зафіксовано збільшення обстрілів українських позицій з боку бойовиків на Донецькому напрямку.
Бойовики ОРДО обстріляли з гранатометів житлові будинки в Авдіївці.
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