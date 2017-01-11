Доба в зоні АТО: бойовики вдарили з артилерії по Широкиному, загинув один військовий, п’ятеро поранені

У зоні АТО протягом минулої доби терористи 17 разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Приморському напрямку зі 122-міліметрової артилерії, мінометів калібру 120 міліметрів, гранатометів та кулеметів бойовики завдали удару по Широкиному. В результаті цього протистояння отримали поранення троє українських військовослужбовців.

На Луганському напрямку бойовики випустили п’ять мін калібру 120 міліметрів неподалік Оріхового.

На Донецькому напрямку під ворожим вогнем із різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї опинились позиції української армії на підступах до Авдіївки, Луганського та Зайцевого.

У штабі також додали, що внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще п’ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, що представники незаконних збройних формувань Донбасу обстріляли підконтрольні їм же території в районі селища Піски в Донецькій області.