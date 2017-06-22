Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Доба в зоні АТО: двоє українських бійців отримали поранення

Зокрема була поранена місцева мешканка Мар'їнки
За минулу добу в зоні проведення АТО на Донбасі був поранений один боєць, ще один дістав травми.
Доба в зоні АТО: двоє українських бійців отримали поранення Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

"За минулу добу в результаті бойових дій, на щастя, загиблих у лавах ЗСУ не було, двоє наших військовослужбовців дістали поранення і бойові травми", - повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник в ході брифінгу.

Нагадаємо, бойовики в четвер зранку обстріляли житлові квартали Мар'їнки, в результаті обстрілу була поранена мирна мешканка.

Загалом, у зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 35 обстрілівукраїнських позицій з боку бойовиків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2017 13:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

Спалах ботулізму в Україні: як і де лікувати смертельне захворювання

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.