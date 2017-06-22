CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа минулу добу в зоні проведення АТО на Донбасі був поранений один боєць, ще один дістав травми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба в зоні АТО: двоє українських бійців отримали поранення
Зокрема була поранена місцева мешканка Мар'їнки
Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
"За минулу добу в результаті бойових дій, на щастя, загиблих у лавах ЗСУ не було, двоє наших військовослужбовців дістали поранення і бойові травми", - повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник в ході брифінгу.
Нагадаємо, бойовики в четвер зранку обстріляли житлові квартали Мар'їнки, в результаті обстрілу була поранена мирна мешканка.
Загалом, у зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 35 обстрілівукраїнських позицій з боку бойовиків.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 06 2017 13:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа