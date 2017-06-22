Доба в зоні АТО: двоє українських бійців отримали поранення

За минулу добу в зоні проведення АТО на Донбасі був поранений один боєць, ще один дістав травми.

"За минулу добу в результаті бойових дій, на щастя, загиблих у лавах ЗСУ не було, двоє наших військовослужбовців дістали поранення і бойові травми", - повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник в ході брифінгу.

Нагадаємо, бойовики в четвер зранку обстріляли житлові квартали Мар'їнки, в результаті обстрілу була поранена мирна мешканка.

Загалом, у зоні АТО протягом минулої доби було зафіксовано 35 обстрілівукраїнських позицій з боку бойовиків.