Доба в зоні АТО: двоє українських бійців загинули

Впродовж минулої доби бойовики 58 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, двічі - по житлових кварталах прифронтового населеного пункту, один раз обстріляли важливий об'єкт інфраструктури. Внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули, п'ятеро отримали поранення.

На приморському напрямку зафіксовано найбільше випадків застосування бойовиками зброї проти підрозділів українського війська - 36 обстрілів. З заборонених Мінськими угодами 120-мм мінометів проросійські бандформування неодноразово гатили по укріпленнях в районі Богданівки. З такого ж озброєння, а також з артилерії калібру 122 мм, вони били поблизу Чермалика. По позиціях ЗС України біля Красногорівки НЗФ вчора ввечері здійснили інтенсивний обстріл з танкових гармат, озброєння БМП та іншого озброєння.

"Не вщухали обстріли й на інших ділянках цього напрямку. Зокрема, поблизу Водяного, Гнутового, Новотроїцького й Талаківки противник систематично відкривав вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. А окремі наші опорні пункти на околицях Мар'їнки та Красногорівки були обстріляні бандитами з 82-мм мінометів. До слова, декілька ворожих мін знову поцілили у житлові квартали Красногорівки, внаслідок чого одна місцева мешканка зазнала поранень", - йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

На донецькому напрямку незаконні збройні формування 12 разів відкривали вогонь по українських військових. Найчастіше противник обстрілював позиції сил АТО у передмісті Авдіївки. Використовував 82-мм міномети, гранатомети різних модифікацій та стрілецьку зброю. В районі Верхньоторецького та Зайцевого бойовики також били по укріпленнях з мінометів калібру 82 мм. Біля Новолуганського, що на світлодарській дузі, бандити відкривали вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік Невельського - з ручних протитанкових гранатометів.

На луганському напрямку минулої доби зафіксовано 10 фактів використання бандформуваннями зброї. Пізно ввечері бойовики з міномету калібру 120 мм відкривали вогонь по позиціях ЗС України в районі Новоолександрівки. Впродовж дня під ворожими обстрілами з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів неодноразово опинялись укріплення ЗСУ поблизу Новозванівки, Малинового, Кримського та Станиці Луганської. Неподалік Станиці Луганської та Кримського бандити також застосовували проти українських воїнів озброєння БМП.

Нагадаємо, з початку доби 3 травня бойовики 19 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. Декілька мін влучили в житлові квартали прифронтового населеного пункту, в результаті чого поранено місцеву мешканку. Один український військовослужбовець зазнав поранень.