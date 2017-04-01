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Доба в зоні АТО минула без втрат для української сторони, двоє поранених

Загалом бойовики 39 разів порушили режим тиші
За минулу добу в зоні проведення АТО отримали поранення двоє військовослужбовців.
Доба в зоні АТО минула без втрат для української сторони, двоє поранених Фото:112.ua

Загиблих, на щастя, немає. Про це в ході брифінгу повідомив представник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

Загалом за добу бойовики 39 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі

Нагадаємо, раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що на Донбасі знаходиться близько 40 тисяч членів незаконних збройних формувань, серед них п'ять тисяч - військові регулярної армії РФ.

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04 01 2017 12:58
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