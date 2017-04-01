CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа минулу добу в зоні проведення АТО отримали поранення двоє військовослужбовців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба в зоні АТО минула без втрат для української сторони, двоє поранених
Загалом бойовики 39 разів порушили режим тиші
Фото:112.ua
Загиблих, на щастя, немає. Про це в ході брифінгу повідомив представник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.
Загалом за добу бойовики 39 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі
Нагадаємо, раніше міністр оборони Степан Полторак заявив, що на Донбасі знаходиться близько 40 тисяч членів незаконних збройних формувань, серед них п'ять тисяч - військові регулярної армії РФ.
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