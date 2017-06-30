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Доба в зоні АТО: один військовослужбовець ЗСУ загинув, четверо поранені, двоє травмовані, – штаб

Підрозділи ЗСУ відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків
За минулу добу 29 червня в зоні проведення АТО бойовики 22 рази обстріляли позиції українських військових. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець загинув, четверо отримали поранення, двоє травмовані.
Доба в зоні АТО: один військовослужбовець ЗСУ загинув, четверо поранені, двоє травмовані, – штаб Фото: flickr.com

"Впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування 22 рази обстрілювали підрозділи ЗС України вздовж усієї лінії зіткнення. Враховуючи тривалість та щільність окремих обстрілів, можна констатувати загострення ситуації на деяких ділянках лінії фронту. Неодноразово бойовики застосовували вчора й важку артилерію та інші засоби ураження, які заборонені Мінськими угодами. Особливо гаряче було на Донецькому напрямку", – йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.

Також у штабі повідомили про втрати ЗСУ: внаслідок щільних обстрілів один український воїн загинув, четверо бійців зазнали поранень, двоє під час бойових дій отримали бойові травмування.

"Під час окремих бойових епізодів, щоб подавити вогневі засоби противника й зберегти свої життя та здоров’я, українські військовослужбовців були вчора змушені декілька разів відкривати вогонь на ураження. При цьому, наші підрозділи використовували виключно озброєння, яке не суперечить вимогам Мінських угод", – додали у штабі.

Нагадаємо, військова прокуратура сил АТО кваліфікувала підрив автомобіля у Донецькій області, в якому перебували військовослужбовці СБУ, як терористичний акт.

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30 06 2017 08:45
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