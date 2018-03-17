CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа минулу добу російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл опорних пунктів українських бійців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба в зоні АТО: проросійські бойовики один раз порушили перемир'я
Жоден з військових ЗСУ не постраждав
Фото: АР
Про це йдеться у зведенні за добу прес-центру штабу АТО від 16 березня.
На Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП-1 вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Троїцьке, повідомляють в штабі.
На Донецькому напрямку упродовж доби зберігалася тиша.
Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав, зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, з півночі п'ятниці режим всеосяжного перемир'я на лінії розмежування сторін на Донбасі дотримувався повною мірою.
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17 03 2018 10:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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