Доба в зоні АТО: проросійські бойовики один раз порушили перемир'я

Жоден з військових ЗСУ не постраждав

За минулу добу російсько-окупаційні війська здійснили один обстріл опорних пунктів українських бійців.

Про це йдеться у зведенні за добу прес-центру штабу АТО від 16 березня.

На Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП-1 вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Троїцьке, повідомляють в штабі.

На Донецькому напрямку упродовж доби зберігалася тиша.

Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав, зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, з півночі п'ятниці режим всеосяжного перемир'я на лінії розмежування сторін на Донбасі дотримувався повною мірою.