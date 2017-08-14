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Доба в зоні АТО пройшла без втрат для української сторони

Найбільше обстрілів з боку бойовиків було зафіксовано на маріупольському напрямку
За минулу добу в зоні АТО було поранено троє бійців, загиблих серед військових немає.
Доба в зоні АТО пройшла без втрат для української сторони

На луганському напрямку було зафіксовано 5 обстрілів. Із автоматичних станкових гранатометів були обстріляні Станиця Луганська та Новозванівка.

На донецькому напрямку ситуація залишається важкою, зафіксовано 24 обстріли. По всій лінії фронту, окрім ділянки Донецького аеропорту, терористи активно застосовували міномети, випустивши за добу понад 180 мін по українських позиціях. Найбільш інтенсивно НВФ обстрілювали Авдіївську промзону. Про це в ході брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

На маріупольському напрямку було зафіксовано 27 порушень режиму тиші. Бойовики активно обстрілювали ділянку фронту Докучаєвськ - Новотроїцьке - Богданівка - Старогнатівка та район села Лебединське, де терористи випустили по українських військових понад 100 артилерійських снарядів.

Також бойовики організували два розвідувальних польоти безпілотників у Донецькій обл.

Нагадаємо, за повідомленням української сторони СЦКК, 13 серпня близько 6:30 незаконні збройні формування обстріляли житлові квартали Мар’їнки.

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14 08 2017 13:29
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