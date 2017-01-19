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Доба в зоні АТО пройшла без втрат, двох військових ЗСУ поранено

Вночі бойовики обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї Водяне, Широкине, Авдіївку та Зайцеве
Двоє військовослужбовців отримали поранення в АТО за минулу добу, загиблих немає.
Доба в зоні АТО пройшла без втрат, двох військових ЗСУ поранено Фото:lb.ua

"За добу, що пройшла, у результаті бойових дій, на щастя, загиблих українських військовослужбовців не було, але двоє отримали поранення ", - повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу, інформує "112 Україна".

Нагадуємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі вночі обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї Водяне, Широкине, Авдіївку та Зайцеве.

Зазначимо, протягом доби, 18 січня, терористи, застосовуючи міномети, гранатомети і ПТРК, здійснили 37 обстрілів позицій ЗСУ на всіх напрямках.

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19 01 2017 16:28
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