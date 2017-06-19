Доба в зоні АТО: терористи 47 разів відкривали вогонь, поранені шестеро військових
На Приморському напрямку терористи здійснили найбільше обстрілів – 21.Зокрема, з мінометів калібру 120 мм були обстріляні позиції сил АТО в районі Павлополя, Чермалика, Широкиного та Миколаївки. З 82-мм мінометів бойовики вели вогонь поблизу Водяного. Біля Талаківки та Лебединського терористи застосували гранатомети та стрілецьку зброю.
Як повідомляє прес-центр АТО, на Донецькому напрямку в районі Кам'янки бойовики неодноразово вели вогонь по опорних пунктах сил АТО зі 120-мм та 82-мм мінометів, а також з різноманітного піхотного озброєння. Під ворожий вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили українські позиції біля Луганського. У південному передмісті Авдіївки бойовики також застосували гранатомети та великокаліберні кулемети.
На Луганському напрямку було зафіксовано 15 ворожих обстрілів. З мінометів бойовики вели вогонь в районі Кримського, Троїцького, Новотошківського та Золотого. Зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів та озброєння БМП були обстріляні позиції сил АТО в районі Катеринівки, Новоолександрівки, Новозванівки, Станиці Луганської та Щастя.
У штабі також додали, що шестеро військових отримали поранення.
Нагадаємо, протягом дня 18 червня бойовики відкривали вогонь 19 разів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків