Доба в зоні АТО: терористи 47 разів відкривали вогонь, поранені шестеро військових

У зоні АТО протягом минулої доби бойовики 47 разів відкривали вогонь по позиціях укранських військовослужбовців.

На Приморському напрямку терористи здійснили найбільше обстрілів – 21.Зокрема, з мінометів калібру 120 мм були обстріляні позиції сил АТО в районі Павлополя, Чермалика, Широкиного та Миколаївки. З 82-мм мінометів бойовики вели вогонь поблизу Водяного. Біля Талаківки та Лебединського терористи застосували гранатомети та стрілецьку зброю.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Донецькому напрямку в районі Кам'янки бойовики неодноразово вели вогонь по опорних пунктах сил АТО зі 120-мм та 82-мм мінометів, а також з різноманітного піхотного озброєння. Під ворожий вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили українські позиції біля Луганського. У південному передмісті Авдіївки бойовики також застосували гранатомети та великокаліберні кулемети.

На Луганському напрямку було зафіксовано 15 ворожих обстрілів. З мінометів бойовики вели вогонь в районі Кримського, Троїцького, Новотошківського та Золотого. Зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів та озброєння БМП були обстріляні позиції сил АТО в районі Катеринівки, Новоолександрівки, Новозванівки, Станиці Луганської та Щастя.

У штабі також додали, що шестеро військових отримали поранення.

Нагадаємо, протягом дня 18 червня бойовики відкривали вогонь 19 разів.