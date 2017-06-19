Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Доба в зоні АТО: терористи 47 разів відкривали вогонь, поранені шестеро військових

Бойовики використовували усі види озброєння
У зоні АТО протягом минулої доби бойовики 47 разів відкривали вогонь по позиціях укранських військовослужбовців.
Доба в зоні АТО: терористи 47 разів відкривали вогонь, поранені шестеро військових Фото: ЕРА

На Приморському напрямку терористи здійснили найбільше обстрілів – 21.Зокрема, з мінометів калібру 120 мм були обстріляні позиції сил АТО в районі Павлополя, Чермалика, Широкиного та Миколаївки. З 82-мм мінометів бойовики вели вогонь поблизу Водяного. Біля Талаківки та Лебединського терористи застосували гранатомети та стрілецьку зброю.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Донецькому напрямку в районі Кам'янки бойовики неодноразово вели вогонь по опорних пунктах сил АТО зі 120-мм та 82-мм мінометів, а також з різноманітного піхотного озброєння. Під ворожий вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили українські позиції біля Луганського. У південному передмісті Авдіївки бойовики також застосували гранатомети та великокаліберні кулемети.

На Луганському напрямку було зафіксовано 15 ворожих обстрілів. З мінометів бойовики вели вогонь в районі Кримського, Троїцького, Новотошківського та Золотого. Зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів та озброєння БМП були обстріляні позиції сил АТО в районі Катеринівки, Новоолександрівки, Новозванівки, Станиці Луганської та Щастя.

У штабі також додали, що шестеро військових отримали поранення.

Нагадаємо, протягом дня 18 червня бойовики відкривали вогонь 19 разів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 06 2017 07:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.