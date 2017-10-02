Доба в зоні АТО: терористи 61 раз відкривали вогонь по українських позиціях
На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів були обстріляні Луганське, Авдіївка, Троїцьке та Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї терористи обстріляли Зайцеве, Авдіївку, Опитне та Піски.
По українських позиціях в районі Авдіївки та Опитного вогонь вели БМП противника.
Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Шарів Кут, Лобачеве, Новоолександрівку та Новозванівку. БТР вів вогонь по Водяному.
На Маріупольському напрямку з мінометів терористи вели аогонь по Водяному та Павлополю. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Мар’їнку, Гнутове, Лебединське, Водяне. В районі Широкиного терористи застосували озброєння БМП.
У штабі також зазначили, що втрат серед українських військовослужбовців немає.
Нагадаємо, у районі Авдіївки тривають бойові дії попри заклик тристоронньої контактної групи від 1 лютого припинити вогонь до 5 лютого.
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